FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Tag der Deutschen Einheit in Richtung der 15 000-Punkte-Marke gefallen. Während steigende Renditen Anleihen attraktiver machen, nahm das Interesse der Anleger an Aktien am Dienstag weiter ab. Laut dem Marktbeobachter Andreas Lipkow lasten die Renditen "wie Blei auf den Kursen" wegen der Aussicht auf weiterhin hohe Zinsen.

Der Dax knüpfte an seinen schwachen Wochenauftakt an, indem er zuletzt 0,86 Prozent auf 15 116,61 Punkte verlor. Kurz stand er unter 15 100 Punkten auf einem erneuten Tief seit Ende März. Für den MDax ging es noch stärker um 1,47 Prozent auf 25 394,65 Punkte bergab. Während der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx um 0,8 Prozent nachgab, zeichneten sich auch an den US-Börsen Verluste ab.