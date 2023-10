Im Musterdepot der wallstreetONLINE Börsenlounge habe ich erst Anfang der Woche die Aktie von Novo Nordisk nach dem marktbedingten Rücksetzer aufgenommen. Wie Anleger jetzt mit den Papieren von Fresenius und der Tochter Fresenius Medical Care umgehen sollten, das klären wir heute um 14 Uhr in der Live-Ausgabe der wO Börsenlounge auf unserem YouTube-Kanal.

Das Medikament Ozempic scheint für Novo Nordisk eine immer tiefer werdende Goldgrube zu sein. Jetzt gaben die Dänen bekannt , dass sie eine Studie, bei der Ozempic zur Behandlung von Nierenversagen bei Diabetespatienten, fast ein Jahr früher abbrechen als geplant. Wie in Zusammenarbeit mit einem unabhängigen Datenüberwachungsgremium festgestellt wurde, ist bereits nach den Zwischenanalysen klar, dass die Behandlung erfolgreich sein werde.

"Des einen Freud, ist des anderen Leid." So heißt ein bekanntes Sprichwort und das trifft heute auf Novo Nordisk und Fresenius zu. Während der Kurs der Dänen kräftig anzieht, findet sich Fresenius am DAX-Ende wieder.

Starke Studiendaten Novo Nordisk schickt Fresenius-Familie in den Keller - Aktien unter Druck!

