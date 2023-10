Heute: Q3-Umsatz von Roche, Nokia, Sartorius, Renault, Nestle, L' Oréal & Metro

Unternehmenstermine

06:30 Uhr, Schweiz: Schindler, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Schweiz: Roche, Q3-Umsatz

07:00 Uhr, Schweiz: Inficon, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Finnland: Nokia, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Niederlande: DocMorris, Q3 Trading Update

07:00 Uhr, Deutschland: Sartorius, Q3-Zahlen (9.00 h Call)

07:00 Uhr, Frankreich: EssilorLuxottica, Q3-Umsatz

07:00 Uhr, Frankreich: Renault, Q3-Umsatz

07:15 Uhr, Schweiz: Nestle, Q3-Umsatz

08:00 Uhr, Großbritannien: Deliveroo plc, Q3-Umsatz

08:00 Uhr, Großbritannien: Relx, Q3-Umsatz

08:00 Uhr, Großbritannien: LSE, Q3-Umsatz

09:00 Uhr, Deutschland: DZ Bank, ao Hauptversammlung

10:00 Uhr, Deutschland: Merck KGaA, Capital Markes Day

10:30 Uhr, Deutschland: Munich Re, Online-Pk anl. Rückversicherertreffen in Baden-Baden

12:30 Uhr, USA: AT&T, Q3-Zahlen

13:00 Uhr, USA: Philip Morris, Q3-Zahlen

14:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Börse, Telefonkonferenz zu den Q3-Zahlen

18:00 Uhr, Frankreich: L' Oréal, Q3-Umsatz

18:00 Uhr, Frankreich: Vivendi, Q3-Umsatz

18:30 Uhr, Deutschland: Metro AG, Q4-Umsatz



Konjunkturdaten



01:50 Uhr, Japan: Handelsbilanz 9/23

06:30 Uhr, Niederlande: Arbeitslosenquote 9/23

08:00 Uhr, Schweiz: Im- und Exporte 9/23

08:45 Uhr, Frankreich: Produzentenvertrauen 10/23

10:00 Uhr, EU: Leitungsbilanz 8/23

10:00 Uhr, Polen: Erzeugerpreise 9/23

10:00 Uhr, Polen: Industrieproduktion 9/23

14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 Uhr, USA: Philly Fed Index 10/23

16:00 Uhr, USA: Wiederverkäufe Häuser 9/23

16:00 Uhr, USA: Frühindikator 9/23

