HSBC bullish: Diese drei China-Aktien könnten stark unterbewertet sein!

Jüngste Wirtschaftsdaten zeigen einen Anstieg der Investitionen in die verarbeitende Industrie und ein überraschend starkes Wachstum der Industrieproduktion. Veränderungen auf der Mikroebene in China, insbesondere in Richtung einer höherwertigen Produktion und umweltfreundlicherer und hochtechnologischer Investitionen seien notwendige Transformationen, so Louise Loo von Oxford Economics. Sie betont gegenüber CNBC weiter, dass "China noch immer Investitionen benötigt, um seine Produktionstechnologie zu verbessern, und wird mehr Ressourcen in Wachstumsbereiche wie erneuerbare Energien und grüne Technologien lenken".

