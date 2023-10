Fed wird Zinsen definitiv nicht mehr erhöhen, lautet Code-Botschaft von Powell

In einer Notiz wies Dutta auf diese Bemerkung von Powell hin: "In Anbetracht der Unsicherheiten und Risiken und der Tatsache, wie weit wir gekommen sind, geht der Ausschuss vorsichtig vor". Dutta zufolge ist das ein "Code dafür, dass wir uns bei der nächsten Sitzung definitiv nicht bewegen werden".

Auch Powells Beschreibung des politischen Kurses der Fed als "restriktiv" und die Feststellung, dass aufgrund der vergangenen Zinserhöhungen eine deutliche Straffung bevorstehe, seien gute Gründe, auch im Dezember nicht mit einer Straffung zu rechnen, so Dutta.

"Natürlich hängt dies alles von der Entwicklung der Daten ab, wie Powell anmerkt. Aber mein Eindruck von den Aussichten für das vierte Quartal ist, dass es mehr Abwärtsrisiken für die Inflation als Aufwärtsrisiken für das Wachstum gibt", sagte Dutta. "Aus diesem Grund vermute ich, dass die Fed für 2023 fertig ist".

Grünes Licht für hohe Bond-Renditen?

Mit Blick auf die Gründe für den anhaltenden Anstieg der Renditen langfristiger Staatsanleihen könnte Powell den Händlern unbeabsichtigt grünes Licht für noch höhere Sätze gegeben haben. Das sagt einer der führenden Beobachter der US-Notenbank. Das könnte die Aktienmärkte weiter belasten.

Auf die Frage nach dem starken Anstieg der langfristigen Treasury-Renditen – die zehnjährige Treasury-Note lag am Donnerstag weniger als einen Basispunkt unter der psychologisch wichtigen Schwelle von fünf Prozent – sagte Powell, der Anstieg scheine nicht durch Erwartungen einer höheren Inflation oder weiterer Zinserhöhungen der Fed ausgelöst worden zu sein.

"Es handelt sich dabei um eine Entschädigung für das Halten von langfristigen Wertpapieren und nicht in erster Linie um eine Funktion des Marktes, der auf die kurzfristigen Fed-Zinsen schaut", sagte Powell während der Frage- und Antwortrunde im Anschluss an seine Rede vor dem Economic Club of New York.

Jetzt Stefan Klotters Börsendienst FAST BREAK im Probemonat für nur 40 Euro testen. Hier klicken und mehr erfahren!

Das ist die Art von Anstieg, die die finanziellen Bedingungen verschärft, was, wie Powell einräumte, möglicherweise weitere Zinserhöhungen der Fed ersetzen könnte, wie Krishna Guha, Leiter des Teams für globale Politik und Zentralbankstrategie bei Evercore ISI, in einer Notiz anmerkte.

Aber Powells Kommentare "ließen jegliche Dringlichkeit vermissen, sich gegen den Anstieg der Renditen zu stemmen", so Guha. In der Tat beschrieb Powell die Volatilität der Anleihenmärkte als etwas, das die Fed "ausspielen" lassen sollte.

"Wir glauben nicht, dass Powell die Absicht hat, den Renditen grünes Licht für einen weiteren Anstieg zu geben, aber wir befürchten, dass der wachstumsfördernde und abwartende Ton in Bezug auf die Renditen bedeuten könnte, dass seine Äußerungen so interpretiert werden", schrieb Guha.

Autoren: Ingo Kolf für wallstreetONLINE Zentralredaktion