Nel Asa vor den Earnings: Analyst erwartet 200-Prozent-Rallye

Analyst Erwan Kerouredan betonte in einem Bericht vom Montag die Bedeutung der Großprojekte, auf die sich das Unternehmen im Bereich Wasserstofftechnologie in den letzten Monaten konzentriert habe. Zusätzlich sei zu beobachten, dass eine zunehmende Anzahl von Investoren Interesse daran zeigen könnte, dass Nel Asa sein Segment für Tanklösungen verkaufen könnte, vor dem Hintergrund anhaltender finanzieller Verluste.

Die Royal Bank of Canada (RBC) hat ihre Empfehlung für die Aktien von Nel Asa vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen für das dritte Quartal auf "Outperform" belassen, mit einem Preisziel von 22 Norwegischen Kronen. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von über 208 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Montag.

Die Goldmänner haben ihr Preisziel dagegen drastisch von 20 auf elf Norwegische Kronen reduziert, ihre Kaufempfehlung aber beibehalten. Goldman-Analyst Michele della Vigna erklärte in einem veröffentlichten Branchenbericht, dass die fortdauernde Unsicherheit in der regulatorischen Landschaft der USA negative Auswirkungen auf den Bestand an Aufträgen sowie das kurzfristige Wachstumspotenzial der Hersteller von Wasserstoffprodukten habe. Zudem hat er seine Prognose für das Ergebnis pro Aktie (EPS) von Nel für das Jahr 2023 um 17 Prozent nach unten korrigiert.

Vor knapp zwei Wochen hatte bereits die britische Investmentbank Barclays die Nel-Aktie von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft und das Kursziel von 25 auf lediglich 8,10 Norwegische Kronen gekappt. Seit Jahresbeginn haben die Titel über 54 Prozent an Wert verloren. Der Analystenkonsens lautet "Halten" und impliziert ein mögliches Kurspotenzial von 82 Prozent gegenüber dem derzeitigen Kursniveau. Auch in der wallstreetONLINE-Community wird heiß über die Wasserstoff-Aktie diskutiert.

Die NEL ASA Aktie wird aktuell mit einem Plus von +3,07 % und einem Kurs von 0,624EUR gehandelt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion