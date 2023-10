Am Montag schraubte Atoss zum zweiten Mal in diesem Jahr die Jahresziele nach oben. Gründer und Hauptaktionär Andreas Obereder stellt nunmehr für den laufenden Turnus 145 Millionen Umsatz in Aussicht, zuletzt waren 142 Millionen avisiert worden. Die operative Marge soll über den bislang prognostizierten 30% landen. Nach neun Monaten erreichten die Münchner ein Umsatzplus von 35% auf 110 Millionen sowie eine Gewinnmarge von 33%.

Atoss profitiert von kräftig gestiegenen Umsätzen in der Cloud. Mit aktuell 209 Euro notiert die Aktie nicht weit vom Allzeithoch (234,50 Euro) entfernt, das im Juli markiert wurde. Im Juni meldete Atoss den Einstieg der US-Beteiligungsgesellschaft General Atlantic mit 20% der Aktien. Der globale Wachstumsinvestor plant, die Münchner bei weiterem Wachstum in internationale Märkte und den Ausbau des Cloud-Geschäfts zu unterstützen.