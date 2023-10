NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen dürften Technologiewerte nach ihrem Kursrutsch unter Druck bleiben. Der Broker IG taxierte den Nasdaq 100 rund eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart am Donnerstag mit minus 0,53 Prozent auf 14 305 Punkte.

Für den Leitindex Dow Jones Industrial zeichnet sich ein Verlust von 0,13 Prozent ab. Starke Konjunkturdaten sorgten hier für etwas Entspannung. So hatte sich das Wirtschaftswachstum im Sommer deutlicher als erwartet beschleunigt.