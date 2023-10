Die besten Dividenden-Aktien der Goldmänner

David Kostin, Chefstratege für US-Aktien bei Goldman Sachs, rät Anlegern zu Aktien, die Barmittel an die Aktionäre zurückgeben, da ein "länger anhaltendes höheres" Zinsumfeld Druck auf Unternehmen ausübe, die große Kapitalausgaben tätigen. Er prognostiziert ein stabiles Dividendenwachstum von fünf Prozent in diesem Jahr und vier Prozent im Jahr 2024.

"In einem solchen wirtschaftlichen Umfeld erzielen Unternehmen, die in Wachstum durch Investitionen und Forschung und Entwicklung investieren, in der Regel keine gute Performance, da die Anleger Unternehmen meiden, die große Kapitalinvestitionen mit potenziell niedrigen Renditen auf diese Investitionen tätigen. Im Gegensatz dazu erzielen Aktien, die durch Rückkäufe und Dividenden Barmittel an die Aktionäre zurückgeben, in dieser Phase des Konjunkturzyklus in der Regel eine bessere Performance", zitiert CNBC Kostin.