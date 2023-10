Das sind die 5 günstigsten DAX-Aktien – Sind sie auch ein Kauf?

Die immer weiter steigenden Zinsen für Staatsanleihen üben Druck auf die Bewertungsniveaus aus, weil Anleihen als Anlageklasse zunehmend attraktiver werden.

Gleichzeitig verteuern sie Investitionen und die Refinanzierungen für Firmen.

Von fallenden Bewertungsniveaus besonders betroffen sind dabei hoch bewertete Aktien. Das hat einen simplen Grund: Die für die Zukunft (also für die nächsten Jahre) erwarteten (steigenden) Cashflows, die ja der Grund für die hohen Bewertungen von Wachstumsfirmen sind, müssen stärker abdiskontiert werden. Je weiter die (prognostizierten) Cashflows in der Zukunft liegen, desto weniger sind sie wert.

Anleger legen Wert auf die Gewinne, die jetzt vorhanden sind. Man könnte sagen: „Der Spatz in der Hand ist ihnen lieber, als die Taube auf dem Dach.“

Für das ewige Tauziehen zwischen Value- und Wachstums-Aktien bedeutet das – zumindest in der Theorie – dass Value-Aktien wieder stärker gefragt sind. Mithin also die Aktien, die niedrige Multiples bei den fundamentalen Bewertungskennzahlen wie KGV, KUV, KCV, KBV oder auch eine hohe Dividendenrendite aufweisen.