PSI Software: Q3 Gewinnzone erreicht

Nach Darstellung des Analysten Thorsten Renner von GSC Research hat die PSI Software AG im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2023 (per 31.12.) die Gewinnzone erreicht, aufgrund von hohen Belastungen im zweiten Quartal durch Vorstands- und Formwechsel sowie Problemen im Segment Energiemanagement auf Neunmonatsbasis aber im roten Bereich gelegen. In der Folge erhöht der Analyst dennoch sein Kursziel und bestätigt das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe sich das Geschäftsjahr 2023 deutlich herausfordernder als zunächst erwartet gestaltet. Zu den Problemen im Bereich der Elektrischen Netze seien noch weitere Sonderbelastungen hinzugekommen. In der Folge habe das Management im Juli die Prognose für das Jahr 2023 angepasst. Auf der Umsatzseite weise die Gesellschaft weiterhin ein Wachstum aus und der hohe Auftragseingang sowie der Auftragsbestand von fast 200 Mio. Euro bilde eine gute Grundlage für ein starkes viertes Quartal. Aufgrund der hervorragenden Positionierung und Produkten mit Alleinstellungsmerkmalen sei der Analyst für die weitere Entwicklung der PSI unverändert positiv gestimmt, wenngleich er die bisherige Geschäftsentwicklung als enttäuschend werte. Auf dieser Basis halte GBC die Ziele für das Gesamtjahr für ambitioniert. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel aber auf 41,00 Euro (zuvor: 39,50 Euro) und erneuert das Rating „Kaufen“.



Rating: Kauf

Analyst: Thorsten Renner

Kursziel: 41,00 EUR