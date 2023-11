Deveron Corp kündigt die Einführung eines PFAS-Testservice an

Toronto, Ontario--(1. November 2023) - Deveron Corp. (TSXV: FARM) ("Deveron" oder das "Unternehmen"), ein führendes Unternehmen für landwirtschaftliche Dienstleistungen und Daten in Nordamerika, freut sich bekannt zu geben, dass A&L Canada Laboratories Inc. eine Tochtergesellschaft der Deveron Corp. einen neuen Testdienst zur Analyse von Per- und Polyfluoralkylsubstanzen ("PFAS") in Boden, Wasser, Kompost und anderen Matrices eingeführt hat. Bei PFAS handelt es sich um eine Gruppe synthetischer Chemikalien, die aufgrund ihrer weit verbreiteten Verwendung und ihrer potenziellen Umwelt- und Gesundheitsgefährdung große Aufmerksamkeit erregt haben.

PFAS werden aufgrund ihrer einzigartigen Eigenschaften wie Öl- und Wasserabweisung, Hitzebeständigkeit und geringer Oberflächenspannung in einer Vielzahl von Industrie- und Konsumgütern verwendet. Zu den üblichen Verwendungszwecken gehören antihaftbeschichtetes Kochgeschirr (z. B. Teflon), wasserabweisende Outdoor-Ausrüstung, Lebensmittelverpackungen (z. B. Fast-Food-Verpackungen) und Löschschaum. Eines der größten Probleme mit PFAS ist ihre Langlebigkeit in der Umwelt. Diese Chemikalien sind schwer abbaubar und können sich im Laufe der Zeit im Boden, im Wasser und in lebenden Organismen anreichern. Zu den Staaten, in denen PFAS getestet und reguliert werden, gehören Michigan, New Jersey, North Carolina, Minnesota, New York, Vermont, Kalifornien, Maine und New Hampshire.

Das Unternehmen hat mit einer Reihe von Pilotkunden zusammengearbeitet, für die PFAS bei ihren nachgelagerten Kundenlieferungen von entscheidender Bedeutung sind. Unsere Erfahrungen in den Bereichen Ingenieurdienstleistungen, Wassertests, Kompost und landwirtschaftliche Böden deuten auf eine potenzielle Marktchance für Tests hin. Derzeit gibt es bei der Prüfung von PFAS und anderen Umweltkontaminanten einen Engpass, da lange Vorlaufzeiten für die Ergebnisse das Prüfvolumen begrenzen. Deveron ist davon überzeugt, dass es die Durchlaufzeiten der Ergebnisse für die Kunden erheblich verbessern und gleichzeitig die Einhaltung der nordamerikanischen Prüfstandards gewährleisten kann.