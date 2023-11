Ölpreis Brent – Saisonalität und Stimmungen

Was steigt, wird irgendwann auch wieder fallen. Was fällt, wird auch irgendwann wieder steigen. So in der Art lautet ein altes Stichwort, inspiriert durch Ikarus aus der griechischen. Auch an der Börse sehen wir immer wieder das gleiche Phänomen. Aktuell schient der Ölpreis dafür ein gutes Beispiel zu sein. Im September notierte der Ölpreis der Sorte Brent im Bereich der 97 USD-Marke. Dabei waren die meisten Anleger sehr bullisch eingestellt, sodass die Short-Positionierung von Hedgefonds/CTA auf ein Mehrjahrestief gefallen waren. Dies allein, ist natürlich noch kein negatives Signal, jedoch konnte man auch feststellen, dass sich die Stimmung und die Kursziele der Banken ebenfalls massiv veränderten. Während im Juni die Prognosen reihenweise gesenkt wurden, hob im September JP Morgan sein Preisziel auf 120 USD an. Eine kurze Erinnerung daran, wie der Preis die Stimmung verändert. Dieses Muster tritt in jedem Zyklus auf. Wichtig ist dabei auf die eigenen Emotionen zu achten. (keiner ist dagegen immun).

Was wirkt sich auf die Ölangebot- und Nachfrage aus?

Bei den Rohölpreisen sind sowohl säkulare als auch saisonale Trends im Spiel. Während sich säkulare Trends über einen längeren Zeitraum entwickeln, können saisonale zyklische Effekte kurzfristig beobachtet werden.