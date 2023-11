JEFFERIES stuft VERBIO AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Verbio nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Die Geschäftsverbesserung im Vergleich zum Vorquartal beruhe vor allem auf besseren Margen im Biodieselbereich, was durch niedrigere Bioethanolpreise aber teilweise wider zunichtegemacht worden sei, schrieb Analyst Constantin Hesse am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Die operativen Margenziele (Ebitda) für das Geschäftsjahr habe der Biokraftstoff-Hersteller bestätigt./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2023 / 02:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2023 / 02:35 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die verbio Vereinigte BioEnergie Aktie wird aktuell mit einem Plus von +9,28 % und einem Kurs von 33,33EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Constantin Hesse

Analysiertes Unternehmen: VERBIO AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 58

Kursziel alt: 58

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m