Unternehmensdaten

10:00 Uhr, Österreich: Raiffeisen International, außerordentliche Hauptversammlung

13:00 Uhr, USA: Analog Devices, Q4-Zahlen

13:30 Uhr, USA: Abercrombie & Fitch, Q3-Zahlen

14:00 Uhr, Schweden: Skanska, Capital Markets Day

Deutschland: Dürr AG, Investor Day

Deutschland: CTS Eventim, Q3-Zahlen

Deutschland: Siemens Energy, Capital Markets Day

Großbritannien: International Airlines Group (IAG), Capital Markets Day

USA: Best Buy, Q3-Zahlen

USA: Nvidia Corporation, Q3-Zahlen

USA: HP Inc., Q3-Zahlen



Konjunkturdaten

08:00 Uhr, Schweiz: BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte 10/23

08:00 Uhr, EU: Acea, Kfz-Neuzulassungen 10/23

10:00 Uhr, Polen: Erzeugerpreise 10/23

10:00 Uhr, Polen: Industrieproduktion 10/23

14:30 Uhr, USA: CFNA-Index 10/23

16:00 Uhr, USA: Wiederverkäufe Häuser 10/23

20:00 Uhr, USA: FOMC Sitzungsprotokoll 1.11.23

Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 21.11.2023 Zeit Land Relev. Termin 14:30 CAN Verbraucherpreisindex (Monat) 14:30 CAN Verbraucherpreisindex (Jahr) 14:30 CAN Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kern (Jahr) 14:30 CAN Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kernrate (Monat) 18:15 EUR EZB Schnabel Rede 20:00 USA FOMC Protokoll

