Berkshire Hathaway hat in seiner jüngsten 13-F-Einreichung bei der US-Börsenaufsichtsbehörde um vertrauliche Behandlung für eine oder mehrere Aktien gebeten. Das Nachrichtenportal Barron’s spekuliert, dass es sich um eine Beteiligung an einem Finanzunternehmen handeln könnte, da Berkshire Hathaway in seinem Bericht einen Anstieg seiner Kostenbasis in Finanzwerten um etwa 1,2 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal offenlegte. Barron’s vermutet, dass Berkshire Hathaway ein Finanzunternehmen aus den Top 25 nach Marktwert gekauft hat, um CEO Warren Buffett den Aufbau einer Position von bis zu fünf Milliarden US-Dollar zu ermöglichen. Die Identität des Zielunternehmens bleibt geheim, um zu verhindern, dass andere Anleger den Kurs in die Höhe treiben, indem sie Buffetts Schritte nachahmen. Die Beteiligung könnte jedoch offenbart werden, wenn Berkshire Hathaway seine Position über die Fünf-Prozent-Marke hinaus ausbaut.