GOLDMAN SACHS stuft Grand City Properties auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Grand City Properties nach der Berichtssaison der europäischen Immobilienunternehmen von 8,30 auf 9,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wegen des hohen absoluten Verschuldungsgrads und der Kommentare des Managements während der Telefonkonferenz zu den Quartalsergebnissen gehe er nun davon aus, dass das Unternehmen auch für 2023 keine Dividende ausschütten werde, schrieb Analyst Jonathan Kownator in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Nettoverschuldung sei indes gesunken. Zudem rechnet der Experte jetzt mit etwas höheren Veräußerungserlösen, sodass er nun ein höheres Ziel ansetze./la/agVeröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2023 / 22:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Grand City Properties Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 9,345EUR gehandelt.