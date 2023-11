Das Research Team der Bank of America (BofA) sieht in dieser Entwicklung ein mittelfristiges Aufwärtspotential. Adidas befinde sich laut einer aktuellen Analyse ''in der Anfangsphase eines mehrjährigen Turnarounds''. Die BofA-Analysten sehen die Gewinnentwicklung von Adidas durch den erfolgreichen Bestandsabbau, eine verbesserte Bruttomarge und den neuesten Hype rund um die sogenannten ''Terrace-Sneaker'' untermauert. Die Retro-Sneaker mit flachem Profil, einst bei Fußball-Fans sehr beliebt, gewinnen in der Modewelt aktuell an Popularität.

Adidas plant dementsprechend zahlreiche Variationen seiner Terrace-Kollektion und erwartet ''sehr gute'' Auftragseingänge für 2024. Läuft alles wie geplant, erwartet die BofA, dass Adidas sein ambitioniertes Ziel einer Bruttomarge von 50 Prozent erreichen kann. Zugleich weisen die Analysten darauf hin, dass der Markt dieses Upside-Potential bereits einpreist. Adidas wird mit Blick auf das neue Geschäftsjahr mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 40 bewertet. Rivale Nike kommt auf weniger als 29.

(tl) für die wallstreetONLINE Zentralredaktion