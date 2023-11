Die Investmentbank Jefferies sieht trotz enttäuschender Performance des MSCI Asia-Pacific ex-Japan Index in diesem Jahr erheblichen Wert in der Region. Überschüssiges Bargeld in den Bilanzen der Unternehmen erhöhe künstlich die Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGV), was den Preis einer Aktie in die Höhe treibe. Jefferies konzentrierte sich auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über zwei Milliarden US-Dollar, einem KGV von weniger als 10 und einer hohen Rendite auf den freien Cashflow (FCF) von über vier Prozent. Zu den identifizierten Unternehmen gehören Alibaba, Baidu und JD.com, China Communications Services, Qingdao Port International, KunLun Energy und Vipshop Holdings. China weise die beste FCF-Deckung in Asien auf und habe einen hohen Anteil an Nettoliquidität in den Unternehmen, was auf ein erhebliches Potenzial zur Steigerung der Aktionärsrenditen hindeute. Weitere genannte Unternehmen sind Foxconn Technology, Kia, Hyundai Mobis, Orion Corp, ComfortDelGro und Petronet.