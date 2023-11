Die Deutsche Bank prognostiziert, dass der S&P 500 das Jahr 2024 bei 5.100 Punkten abschließen wird, was zwölf Prozent über dem aktuellen Niveau liegt. Trotz eines über dem Trend liegenden Wachstums ist die Kerninflation gesunken, was auf eine Rückkehr zum Niveau vor der Pandemie hindeutet, ohne dass ein langsames Wachstum erforderlich ist. Die Bank erwartet zudem, dass die Gewinne der Indexunternehmen im nächsten Jahr um 19 Prozent steigen werden, wenn das US-Bruttoinlandsprodukt um zwei Prozent wächst. Das Jahresendziel der Deutschen Bank für den S&P 500 zum Jahresende 2024 liegt um 8,5 Prozent höher als die mittlere Prognose von 4.700 Punkten der 33 von Reuters befragten Strategen. Ein Rückgang der Kerninflation auf das Niveau vor der Pandemie könnte den Leitindex ebenfalls stützen. Dies würde darauf hindeuten, dass die Federal Reserve die Zinssätze nicht senken würde, solange keine Rezession eintritt. Die Bank of America prognostizierte bereits in der vergangenen Woche, dass 2024 ein "Stockpicker-Paradies" würde und erwartet, dass der S&P 500 das kommende Jahr bei 5.000 Punkten beenden wird.