Nuvei führt die Kartenausgabe ein.

Nahtlose und kostengünstige Auszahlungen

: Virtuelle und physische Karten sind schnell und einfach auszustellen. Sie ermöglichen es Unternehmen, ihren Kunden oder Mitarbeitern schnell und oft kostengünstiger als bei herkömmlichen Auszahlungen auf bestehende Karten oder direkt auf Bankkonten Geld zukommen zu lassen. Versicherungsansprüche, behördliche Auszahlungen und Auszahlungen in der Gig-Economy sind die wichtigsten Anwendungsfälle, in denen die Kartenausgabe einen Mehrwert bieten kann. Da virtuelle Karten nach ihrer Ausgabe sofort und überall dort verwendet werden können, wo Karten akzeptiert werden, ist dieses Angebot auch in Bereichen von Nutzen, in denen Unternehmen oder Regierungen Zahlungen an Teile der Bevölkerung leisten müssen, die keine Bankkunden sind.