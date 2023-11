Unter der Annahme, dass die Inflation im Durchschnitt bei fünf statt der von der US-Notenbank Federal Reserve angestrebten zwei Prozent liege, müssten die langfristigen Anleiherenditen bei 7,5 Prozent liegen, um eine reale Rendite von 2,5 Prozent zu erzielen, so Roubini weiter. Wenn die Renditen der Staatsanleihen jedoch von etwa 4,5 auf 7,5 Prozent stiegen, würden die Anleihekurse um 30 Prozent fallen und Aktien würden sich in einem "ernsthaften Bärenmarkt" befinden, fügte er hinzu. "Weltweit könnten sich die Verluste für Anleihegläubiger und Aktienanleger in den nächsten zehn Jahren auf mehrere Billionen US-Dollar belaufen", warnt der Ökonom.

Die Volkswirtschaften der Welt stehen vor einem "Zeitalter der Megabedrohung", in dem die Stagflation zu einem Hauptfaktor für den Gegenwind an den Märkten wird, so "Dr. Doom" Nouriel Roubini in einem Artikel von Project Syndicate. Dies werde sich als langfristiger Trend sowohl auf den Aktien- als auch auf den Anleihemärkten widerspiegeln. "Dieses Blutbad wird wahrscheinlich weitergehen", zitiert Business Insider Roubini aus dem Artikel.

Als Gründe für die anhaltend hohe Inflation nennt Roubini eine Vielzahl von Bedrohungen, die von der Alterung der Erwerbsbevölkerung über die Deglobalisierung bis hin zu steigenden Staatsausgaben in Bereichen wie Krieg und Klimaanpassung reichen. Erschwerend komme hinzu, dass die Verschuldung privater als auch staatlicher Kreditnehmern stark zugenommen habe, was die Zentralbanken in eine "Schuldenfalle" treiben könnte. Bemühungen, die Inflation durch Zinserhöhungen zu senken, bergen das Risiko einer Rezession bei den hoch verschuldeten Kreditnehmern – Regierungen wollen dies vermeiden. Angesichts dessen könnten die Zentralbanken ihre Inflationsziele über die historischen Durchschnittswerte hinaus anheben, meint Roubini.

Nouriel Roubini ist für seine düsteren Marktprognosen bekannt. Als Dr. Doom äußert er seine Sorgen über die Zukunft des globalen Finanzsystems.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion