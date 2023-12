Infineon-Zertifikat mit 17%-Chance und 34% Sicherheitspuffer

Beflügelt von über den Expertenerwartungen liegenden Quartalszahlen und der Bekräftigung der Prognose legte die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004) eine beeindruckende Aufwärtsbewegung hin. Notierte die Aktie noch am 1.November 2023 bei 27,66 Euro, so notierte sie am 1. Dezember 2023 um 31 Prozent höher bei 36,25 Euro.

Erfüllen sich die durchwegs positiven Erwartungen jener Analysten, die die Infineon-Aktie mit Kurszielen von bis zu 47,50 Euro zum Kauf empfehlen, dann könnte sich die Aufwärtsbewegung der Aktie weiter fortsetzen.