R.I.P. Charlie Munger – (M)ein Nachruf auf eine Legende...

Charles Thomas Munger ist verstorben, der Mann, den alle immer nur „Charlie“ nannten. Er ist am 28. November 2023 friedlich von uns gegangen und hat damit seinen 100sten Geburtstag am 01.01.2024 knapp verpasst. Munger war zeitlebens eine Legende und ein Vorbild. Und natürlich einer der besten Investoren der Welt und er wird immer der Mensch bleiben, der Warren Buffett am meisten geprägt hat.

Dabei war es keine Selbstverständlichkeit, dass Munger zum Milliardär wurde und ganze Generationen von Investoren prägte. Der 1924 geborene Charlie stammte aus einer Juristen-Familie, studierte aber erstmal Mathematik und wechselte 1943 zur US Airforce, wo er als Meteorologe ausgebildet wurde. Nach Kriegsende entschied er sich erneut um und schloss schließlich 1948 an der Havard Law School sein Jura-Studium ab – mit magna cum laude. Er gründete dann die Anwaltskanzlei Munger, Tolles & Olson und war viele Jahre lang als Anwalt für Immobilienrecht tätig.

In Mungers Privatleben lief es hingegen nicht immer rund. 1955 verstarb sein ältester Sohn mit 9 Jahren an Leukämie und Munger war zu diesem Zeitpunkt frisch geschieden und pleite, da er die Krankenhausrechnungen seines Sohnes allesamt privat bezahlte und der Rest für die Abfindung seiner Exfrau draufging. Später verlor er infolge einer fehlerhaften Operation ein Auge.

Munger krempelte die Ärmel hoch und stürzte sich in seine Arbeit als Immobilien-Anwalt und aufgrund seiner großen Sparsamkeit wuchs sein Geldvermögen schnell wieder an und floss dann in Investments. 1956 heiratete er erneut, doch schon 1959 musste Munger auch seinen Vater beerdigen und reiste deshalb zurück in seine Geburtsstadt Omaha in Nebraska. Ein Freund machte ihn dort auf einen interessanten jungen Mann aufmerksam, mit dem sich Munger dann zum Essen traf: Warren Buffett. Beide verstanden sich auf Anhieb und entdeckten den verwandten Geist im anderen.