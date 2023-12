Die Verunsicherung an den Märkten hält an. Zwar eilen die großen Aktienindizes von einem Rekordhoch zum nächsten, gleichzeitig warnen aber zahlreiche Experten, dass es zu einer Rezession kommen könnte, die auch eine Talfahrt an den Börsen mit sich bringen würde. Vor diesem Hintergrund hat CNBC Pro Empfehlungen von Finanzberatern und Anlageexperten eingeholt, um herauszufinden, wie sie 250.000 US-Dollar in den nächsten fünf Jahren anlegen würden.

Hier sind drei Arten von Portfolios, die auf Anleger mit unterschiedlicher Risikobereitschaft zugeschnitten sind.