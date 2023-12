Jochen Stanzl, ein Marktexperte beim Brokerhaus CMC Markets, äußerte sich beeindruckt über die jüngsten Entwicklungen am Aktienmarkt, die er als außergewöhnlich stark bezeichnet. Er sagte: "Die Börsen feiern eine anstehende Zeitenwende in der Geldpolitik, die weder bereits eingetreten noch von offizieller Seite wirklich bestätigt ist. Für den DAX ist das neue Rekordhoch auch ein charttechnischer Befreiungsschlag."

Am Dienstag hat der DAX bereits einen beeindruckenden Anstieg auf in der Spitze 16.551 Punkte erreicht und damit das Allzeithoch aus dem Juli von 16.529 Punkten geknackt. Nach einem zwischenzeitlichen Tief in den späten Sommer- und Herbstmonaten, in denen der DAX Verluste von bis zu zehn Prozent hinnehmen musste, hat er nun wieder deutlich an Fahrt gewonnen. Dieser Aufschwung ist insbesondere dem beeindruckenden November zu verdanken, in dem der Index fast zehn Prozent zulegen konnte. Auf das Jahr gesehen liegt der DAX nun rund 18 Prozent im Plus. "Damit hat der November seinen Ruf als starker Börsenmonat eindrucksvoll untermauert", erklärt Bernd Meyer, Chefanlagestratege bei der Berenberg Bank.

Thomas Altmann von QC-Partners kommentiert in seinem morgendlichen Ausblick: "Der Optimismus ist im Moment riesig. Der neue DAX-Rekord zieht offensichtlich alle in seinen Bann. Besonders beeindruckend ist, dass der DAX den neuen Rekord trotz zuletzt zwei negativen Handelstagen an der Wall Street erreicht hat. Jetzt gilt es für den DAX, das Erreichte zu verteidigen. Jetzt wird spannend zu sehen, ob die Anleger den neuen Rekord mehrheitlich als Befreiungsschlag sehen und weiter zukaufen. Oder ob die Masse das neue Kursniveau als Gelegenheit zu Gewinnmitnahmen betrachtet."

Der DAX wird aktuell mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 16.538PKT gehandelt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion