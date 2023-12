Das norwegische Wasserstoffunternehmen Nel erwartet einen negativen Einfluss auf den Auftragsbestand von zwölf Millionen Euro durch die Stornierung einer Bestellung von 40 Megawatt alkalischen Elektrolyseuren durch HyCC. Das Gemeinschaftsunternehmen von Macquarie's Green Investment Group und Nobian hat den Vertrag aufgrund der Verschiebung seines H2eron-Projekts auf 2028 aufgelöst. Nel ist jedoch in Verhandlungen mit HyCC über den Bau einer neuen Anlage für das Projekt. Nel hat zudem alle seine Anteile an Everfuel an HyVC ApS, ein Unternehmen der Itochu Corporation und Osaka Gas, verkauft. Mit dem Verkauf dieser Anteile besitzt Nel nun keine börsennotierten Wertpapiere mehr. Die RBC Bank hat Nel nach der Ankündigung mit einem Kursziel von 22 NOK auf "Outperform" belassen. Die Nel-Aktie hat seit Jahresbeginn über die Hälfte an Wert verloren, bietet jedoch laut Analysten ein Kurspotenzial von rund 37 Prozent.