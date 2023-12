BAADER BANK stuft Metro AG auf 'Reduce'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Metro AG nach Zahlen auf "Reduce" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Im Geschäftsjahr 2022/23 habe der Großhändler die Erwartungen an den Umsatz um zwei Prozent verfehlt und beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) sogar um acht Prozent, schrieb Analyst Volker Bosse in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die für das bereinigte Ebitda im Geschäftsjahr 2023/24 in Aussicht gestellte Zielvorgabe liege unter der Markterwartung und unter seiner Schätzung./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2023 / 07:40 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.12.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die METRO Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,09 % und einem Kurs von 6,12EUR gehandelt.