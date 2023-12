Die Wasserstoff-Aktie von Nel Asa erholte sich am Donnerstag mit einem Plus von bis zu 12,71 Prozent auf 7,54 norwegische Kronen, nachdem sie am Mittwoch um 9,25 Prozent gefallen war. Aktienexperte Markus Weingran rät jedoch zur Vorsicht und empfiehlt, nicht in die Aktie zu investieren, da das Chancen-Risiko-Verhältnis nicht stimme. Er merkt an, dass die Gegenbewegung nicht durch fundamentale Faktoren, sondern durch Hoffnungen getragen wird. Nel Asa hatte zuvor mitgeteilt, dass die Stornierung einer Bestellung über 40 Megawatt alkalische Elektrolyseure durch HyCC einen negativen Einfluss auf den Auftragsbestand in Höhe von zwölf Millionen Euro haben wird. Trotzdem befindet sich Nel in Verhandlungen mit HyCC über den Bau einer neuen Anlage für das H2eron-Projekt. Nel hat auch angekündigt, alle seine Anteile an Everfuel zu verkaufen. Die kanadische Bank RBC hat Nel mit einem Kursziel von 22 NOK auf "Outperform" belassen, was über 228 Prozent über dem aktuellen Niveau liegt.