Das Nationale Bitcoin-Büro des Landes, oder ONBTC, sagte in einem Beitrag auf Twitter/X, dass die Kommission für digitale Vermögenswerte des Landes die Anleihe genehmigt hat, was "den Beginn eines neuen Kapitalmarktes für #Bitcoin in El Salvador auslöst." Die Anleihe soll über die Bitfinex Securities Platform ausgegeben werden. Der Präsident von El Salvador, Nayib Bukele, retweetete mehrere Nachrichten auf X, in denen er behauptete, dass die Anleihen Anfang nächsten Jahres ausgegeben werden würden.