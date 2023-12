Bitcoin, Aktien, ETF, Fonds – Geld anlegen

Liebe Neulinge bei Feingold Research, liebe erfahrene Besucher, uns haben in den vergangenen Wochen immer wieder Fragen erreicht, die sich zum einen auf unser Investmentportal bezogen und zum anderen auf das Team Feingold Research abzielten. Für all jene, die neu dabei sind und möglicherweise auch für den einen oder anderen, der uns von Messen, Webinaren oder Seminaren schon kennt, möchten wir das Team noch einmal präsentieren, gleichzeitig aber auch die Struktur unseres Portals noch einmal erklären. Von Beginn an ist eine unserer Prämissen gewesen, dass Sie alles was wir tun, schreiben und in unseren Depots auch handeln, transparent nachvollziehen können. Aus diesem Grund “wandern” auch alle Beiträge, die nicht mehr auf der Startseite zu sehen sind in die passende Unterkategorie. Was auch neue Besucher sonst noch wissen sollten – eine kurze Zusammenfassung.

Defensiv- und Favoritendepot

Viele von Ihnen dürften die Struktur unserer Seite schon kennen, auf einige Spezifikationen möchten wir aber en Detail eingehen. Als erstes stechen unsere Depots ins Auge, die wir nach zwei unterschiedlichen Ansätzen führen. Das Favoritendepot hat Daniel in den Jahren zuvor bei Börse Online bereits geführt, er hat damit seit dem Jahr 2008 beständig Erfahrung und einen starken Track-Rekord bei Depots. In 15 Jahren kein einziges Depot eingestellt, kein Depot ins Minus geritten, kein Depot verloren bei Crash-Phasen. Im Gegenteil.

2023 – 49,6% Rendite in unserem Markenwertportfolio als Beispiel. Im Defensivdepot geht Kapitalerhalt immer vor, beim Chance-Risiko gewichten wir gelegentlich sogar die Risikokomponente über. Dies hat einen einfachen Grund: Wir gehen davon aus, dass kaum jemand sein gesamtes Depot aus Zertifikaten oder Hebelpapieren zusammenstellt. Mit Fonds, ETFs oder Aktien ist man jedoch “per se” schon “long”. Daher sollten Strukturen unserer Auffassung nach stets etwas defensiven Beimischungscharakter haben und viel Seitwärtsrenditen einspielen. Denn geht es nach oben, ist man mit Aktien etc. ohnehin mit Freude und Rendite dabei – in den meisten Fällen zumindest. Unsere Zielrendite im sehr defensiven Depot – 8-9% p.a bei ausbleibenden Verlustphasen. Zielrendite im Turbo-Dienst – 25% p.a. Auf Jahre. Und dies erfüllen wir – seit Jahren.