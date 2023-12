Angetrieben von Künstlicher Intelligenz (KI) und einer widerstandsfähigen Wirtschaft, konnte der Nasdaq Composite im Jahr 2023 um mehr als 40 Prozent zulegen und damit den Verlust von knapp über 30 Prozent aus dem Vorjahr wettmachen.

In Bezug auf Halbleiteraktien sticht Nvidia hervor, die im Jahr 2023 einen enormen Anstieg von 243 Prozent erlebte. Wall Street-Analysten sehen weiterhin Aufwärtspotenzial, mit einem durchschnittlichen Kursziel, das ein Wachstum von 33 Prozent verspricht. Vivek Arya von der Bank of America bezeichnet Nvidia als Top-Halbleiter-Tipp für 2024 und betont, dass die Aktie trotz des jüngsten Anstiegs zu einem niedrigen Multiplikator gehandelt wird, was auf eine gewisse Skepsis hindeutet.