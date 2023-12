Analysten erwarten, dass Tesla 2024 ein kleineres, preiswerteres Modell auf den Markt bringen wird, um das Wachstum anzukurbeln. Trotz erwarteter Auslieferungen von 1,8 Millionen Einheiten in 2023 und 2,1 Millionen in 2024, liegt das Wachstum unter den angestrebten 50 Prozent. Hybridfahrzeuge gewinnen in den USA an Beliebtheit, da sie preiswerter sind als Verbrennungsmotoren. Allerdings sinken die Batteriekosten, wodurch Elektrofahrzeuge bis 2024 preislich mit Verbrennungsmotoren konkurrieren könnten. Einige Elektroautohersteller wie Rivian, Polestar, Lucid und Fisker sind jedoch nicht profitabel und könnten in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Europa wird laut Analysten weniger von der Verbesserung der Lage profitieren. Der Analyst empfiehlt Aktien von Zulieferern für den Ersatzteilmarkt wie O'Reilly Automotive und AutoZone und sieht AutoNation als Top-Auto-Aktie für das kommende Jahr.