Die Analysten von Goldman stellen außerdem fest, dass "die großen Ölkonzerne in der EU dank verstärkter Aktienrückkaufprogramme, die zu zweistelligen Barrenditen für die Aktionäre führen, jetzt attraktiv erscheinen". Sie fügten hinzu, dass die Umsetzung der EU-Taxonomie - ein Klassifizierungssystem, das Investoren helfen soll, Gelder in Projekte zu lenken, die mit dem Ziel der Dekarbonisierung der Wirtschaft im Einklang stehen - ein weiterer Faktor für die Verschiebung zugunsten von European Big Oil sei.

"Wir befinden uns derzeit an einem Wendepunkt, da die großen europäischen Ölkonzerne begonnen haben, sich besser zu entwickeln als die großen amerikanischen Ölkonzerne und die Bewertungslücke von 40 Prozent gegenüber ihren amerikanischen Konkurrenten schließen könnten", schreiben die Analysten der Investmentbank unter der Leitung von Michele Vigna in einer Mitteilung, die von CNBC zitiert wird.

Der britische Ölgigant Shell gehört zu den Top-Pickern von Goldman Sachs. Das Unternehmen verfüge über die "beste Kombination von Vermögenswerten in der Branche", so die Investmentbank.



Das Unternehmen, das auch in der Produktion von Flüssigerdgas und Chemikalien tätig ist, "verfügt über eine starke Projektpipeline, die dazu beitragen kann, die hohen Cashflows einiger großer europäischer Ölkonzerne aufrechtzuerhalten", schreiben die Analysten der Investmentbank.

Goldman stuft die Aktie mit "Buy" ein. Das Kursziel wurde jedoch um 3,4 Prozent oder drei US-Dollar auf 85 US-Dollar gesenkt, was einem Aufwärtspotenzial von 28,6 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom 27. Dezember entspricht.



Weitere Öl-Aktien, die mit "Buy" bewertet wurden und zu den Top-Picks der Bank gehören, sind der italienische Öl-Gigant Eni und die britische BP. Goldman hat ein Kursziel von 18 Euro (20,03 Dollar) für Eni, was einem Aufwärtspotenzial von fast 16,8 Prozent entspricht, und ein Kursziel von 620 Pfund (793,55 Dollar) für BP, was einem Aufwärtspotenzial von etwa 33,3 Prozent entspricht.

Tipp aus der Redaktion Lernen Sie in sieben Tagen mit Stefan Klotter das kleine Einmaleins der Charttechnik! Egal, ob Sie neu in der Welt der Charttechnik sind oder schon Erfahrung mitbringen: In diesem Video-Workshop wird Ihnen gezeigt, wie Sie Charttechnik gekonnt einsetzen können. Alles, was Sie brauchen, sind jeweils 10-15 Minuten morgens zum Kaffee, in der Mittagspause oder nach Feierabend. Lernen Sie in sieben Tagen mit Stefan Klotter das kleine Einmaleins der Charttechnik! Egal, ob Sie neu in der Welt der Charttechnik sind oder schon Erfahrung mitbringen: In diesem Video-Workshop wird Ihnen gezeigt, wie Sie Charttechnik gekonnt einsetzen können. Alles, was Sie brauchen, sind jeweils 10-15 Minuten morgens zum Kaffee, in der Mittagspause oder nach Feierabend. Jetzt hier kostenlos und unverbindlich mehr erfahren.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion