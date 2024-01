Die Aktien des in Israel ansässigen Unternehmens, zu dessen Kunden Volkswagen und Porsche gehören, fielen im vorbörslichen US-Handel um 32 Prozent zurück.

Die schwache Umsatzprognose von Mobileye für das Jahr 2024 zeigt, dass die Automobilchipindustrie, die bisher von der Krise der Chipschwemme verschont geblieben war, wahrscheinlich ebenfalls einen Abschwung erleben wird.

Aktien von Auto-Chipherstellern wie NXP Semiconductors, Onsemi, Texas Instruments, Wolfspeed und der Mobileye-Muttergesellschaft Intel fielen vorbörslich im Schlepptau ebenfalls zurück. Infineon rutschte an das DAX-Ende zurück und büßte zuletzt 4,6 Prozent ein.

"Da sich die Sorgen um die Lieferkette gelegt haben, erwarten wir, dass unsere Kunden den größten Teil ihrer Überschussbestände im ersten Quartal des Jahres verbrauchen werden", sagte Mobileye.

Das Unternehmen geht davon aus, dass der Umsatz im ersten Quartal des Jahres um etwa 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurückgehen wird.

Da Mobileye mit einem Überangebot von sechs bis sieben Millionen seiner EyeQ-Chips für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme bei seinen Kunden rechnet, erwartet das Unternehmen einen Gewinn für das erste Quartal, der "deutlich unter dem der folgenden Quartale" liegen wird.

Das Unternehmen prognostiziert für das Jahr 2024 einen vorläufigen Betriebsverlust zwischen 468 und 378 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem vorläufigen Betriebsverlust von 39 bis 33 Millionen US-Dollar im Jahr 2023. Die Prognose für das bereinigte Betriebsergebnis im Jahr 2024 war ebenfalls niedriger.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Zentralredaktion

