Die Erwartungen an ein baldiges Ende der lockeren Geldpolitik der Bank of Japan haben nachgelassen, was den Nikkei 225 am Freitag auf ein 34-Jahres-Hoch von 35.839 Punkten trieb. Der Leitindex schloss den Handelstag mit einem Plus von 1,5 Prozent und verzeichnete auf Wochensicht ein Plus von über sechs Prozent. Der breitere Topix-Index stieg am Freitag um 0,5 Prozent. Trotz der Erwartungen, dass die Bank of Japan ihre Negativzinspolitik im Laufe des Jahres beenden könnte, glauben viele Experten, dass dies aufgrund des schweren Erdbebens zu Jahresbeginn auf der nächsten Zinssitzung am 22. und 23. Januar nicht geschehen wird. Ausländische Investitionen trugen ebenfalls zum Anstieg des Nikkei bei. Laut Shinji Abe, Aktienstratege bei Daiwa Securities, ist die japanische Wirtschaft im Vergleich zu Europa und China besser aufgestellt, was den Markt attraktiv macht.