Boeing steht vor einer weiteren schwierigen Woche, nachdem erneut Probleme mit einer Maschine des Typs 737 aufgetreten sind. Ein Flugzeug der Airline All Nippon Airways musste aufgrund von Rissen im Cockpitglas notlanden. Zudem hat Alaska Airlines angekündigt, eigene Qualitätssicherer zur Überwachung der Produktion bei Boeing einzusetzen, was den Vertrauensverlust in den Flugzeugbauer unterstreicht. Die US-Luftsicherheitsbehörde FAA hat zudem neue Auflagen für eine Rückkehr von Maschinen des Typs 737-9 Max in den Flugbetrieb angekündigt und umfangreiche Informationen von Boeing eingefordert. Daher könnten Maschinen dieses Typs erneut monatelang am Boden bleiben müssen. Dies könnte auch zu zivilrechtlichen Klagen gegen Boeing führen. Die Aktie von Boeing könnte in den kommenden Wochen weiter fallen. Investoren, die sich im Bereich Luft- und Raumfahrt engagieren möchten, sollten aufgrund der anhaltenden Vertrauens- und Qualitätskrise bei Boeing auf die Konkurrenten setzen.