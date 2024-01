"Berkshire Hathaway besitzt nun 100 Prozent der Pilot Travel Centers", erklärte Berkshire. Die Übernahme von Pilot durch Hathaway wurde heute wirksam.

Jim Haslam II, der Gründer von Pilot, erklärte nun in einer Stellungnahme, dass der Verkauf des Anteils eine "emotionale, aber richtige Entscheidung" für die Familie sei.

Vor der vollständigen Übernahme durch Berkshire Hathaway kam es zu einem Rechtsstreit mit der Familie Haslam. Die Gründer von Pilot Travel Centers beschuldigten Buffetts Holding, den Wert ihrer noch nicht verkauften Anteile durch spezielle Buchhaltungstechniken zu verringern.

Es gab rechtliche Probleme mit Berkshires Änderungen in der Rechnungslegung, die zu höheren Abschreibungen bei Pilot Travel Centers führten. Diese wiederum führten zu einer Verringerung des ausgewiesenen Gewinns und beeinträchtigten den Wert der Anteile, die sich noch im Besitz der Gründerfamilie befanden.

Der Rechtsstreit wurde Anfang des Jahres beigelegt, bevor es zu einem Gerichtsverfahren kam.

Berkshire Hathaway hatte bereits 2017 einen erheblichen Anteil an Pilot Travel Centers erworben, als es 2,8 Milliarden US-Dollar für 38,6 Prozent des Unternehmens zahlte. 2023 baute Berkshire seine Investition weiter aus.

Mit der Übernahme stärkt Berkshire Hathaway seine Position im Raststättensektor und erweitert seine diversifizierte Beteiligungsstrategie.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion

