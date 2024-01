Im Zentrum des Streits stand der verbleibende 20-Prozent-Anteil der Haslam-Familie an Pilot Flying J, der größten Raststättenkette der USA. Diese Auseinandersetzung sollte ursprünglich in einer zweitägigen Anhörung vor dem Delaware Court of Chancery geklärt werden, die jedoch am Samstag vom Gericht abgesagt wurde. Die Haslam-Familie, einschließlich Jimmy Haslam, dem Besitzer der Cleveland Browns, hatte bereits 80 Prozent von Pilot in zwei Transaktionen im Jahr 2017 und im Januar 2023 für insgesamt elf Milliarden US-Dollar an Berkshire Hathaway verkauft.

Warren Buffetts Berkshire Hathaway und das Unternehmen Pilot Flying J haben einen bedeutenden Rechtsstreit in Delaware beigelegt, der zentral um die Bewertung der Raststättenkette des Milliardärs Jimmy Haslam kreiste. Die Nachricht dieser Einigung, die alle damit verbundenen Klagen und Gegenklagen umfasst, wurde am Sonntag bekannt gegeben. Details des Vergleichs wurden von keiner Partei offengelegt, und Berkshire Hathaway hat auf eine Anfrage von Reuters bisher nicht reagiert. Die Einigung verhindert einen potenziell milliardenschweren Gerichtsprozess zwischen Berkshire Hathaway und der Haslam-Familie, der ursprünglich für den darauffolgenden Montag geplant war.

Der Konflikt entzündete sich an gegenseitigen Beschuldigungen bezüglich der Manipulation des EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) von Pilot, was für die Bewertung des restlichen Anteils der Haslams von entscheidender Bedeutung war. Im Oktober des letzten Jahres reichte die Haslam-Familie eine Klage gegen Berkshire ein. Sie behauptete, Berkshire habe seine Buchführung geändert, um den Betrag zu verringern, den es der Familie schulden würde, wenn diese ihre Option ausüben würde, ihren 20-prozentigen Anteil im Jahr 2024 an Berkshire zu verkaufen.

Als Antwort darauf reichte Berkshire am 28. November eine Gegenklage ein. Darin wurde behauptet, Jimmy Haslam habe versucht, das Management von Pilot zu bestechen, um den Gewinn im Jahr 2023 künstlich zu erhöhen und damit den langfristigen Wert von Pilot zu beeinträchtigen. Laut Gerichtsdokumenten glauben die Haslams, dass ihr 20-prozentiger Anteil an Pilot mit Sitz in Knoxville vor der Buchhaltungsänderung Berkshires 3,2 Milliarden US-Dollar wert gewesen wäre – ein Wert, den Berkshire bestreitet.

Die Berkshire Hathaway Registered (B) Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 333,4EUR gehandelt.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion

