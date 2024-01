Die allgemeine Begeisterung am Aktienmarkt hat nachgelassen. Verringerte Erwartungen bezüglich schnell fallender Zinssätze in den Vereinigten Staaten wirken sich negativ auf viele Aktienkurse aus. Auch Amazon bildet hier keine Ausnahme – am Mittwoch ging die Aktie mit einem leichten Minus aus dem US-Handel. Trotzdem bleibt die Investmentbank Mizuho bullish. Analyst James Lee hat Amazon jetzt als einen seiner Top Picks für das Jahr 2024 gekürt. Lee setzt das Kursziel auf 220 US-Dollar fest, was einem möglichen Anstieg von 45 Prozent entspricht.

Amazon wird in zwei Wochen das Zahlenwerk öffnen. Analysten bringen sich bereits in Stellung. So haben die Experten von Wells Fargo in dieser Woche das Kursziel der Amazon-Aktie mit 197 US-Dollar bestätigt: "Erwarten Sie erneut solide Quartalszahlen mit einer starken Retail-Performance und einem Betriebsergebnis, das acht Prozent über dem Wall-Street-Konsens liegt."