Bloxham betont, dass die tieferen Faktoren des Superengpasses auf der Angebotsseite, wie politische Unsicherheiten, Klimawandel und fehlende Investitionen in die grüne Energiewende, eine Schlüsselrolle bei der Aufrechterhaltung der hohen Rohstoffpreise spielen werde. Der Klimawandel störe die Lieferketten und die Rohstoffversorgung – besonders im Agrarsektor.

Die Investitionen in wichtige Mineralien für die Energiewende, wie Kupfer und Nickel, sind unzureichend, was zu einem stärkeren Versorgungsengpass führt. Ein Bericht der Energy Transitions Commission fordert eine Erhöhung der jährlichen Investitionen in diese Metalle auf etwa 70 Milliarden US-Dollar bis zum Jahr 2030, um eine ausreichende Versorgung zu gewährleisten.

Die COP28-Klimakonferenz unterstütze Pläne zur Verdreifachung der weltweiten Kapazitäten für erneuerbare Energien bis 2030, was die Nachfrage nach Metallen, die für diesen Übergang benötigt werden, weiter steigern könnte. Die Investmentbanker erwarten, dass die Rohstoffpreise aufgrund des Angebotsmangels höher bleiben werden.

Ein "größerer und tieferer wirtschaftlicher Abschwung weltweit" könnte laut Bloxham einen Ausweg aus der Klemme bieten und die Rohstoffpreise senken. Er und seine Kollegen sehen in Metallen das größte Potenzial für einen Aufschwung, insbesondere in Eisenerz, dessen Preis im vergangenen Jahr um über ein Fünftel gestiegen ist. Der Goldpreis ist nicht annähernd so stark gestiegen.

Trotz der Risiken merken die Experten an, dass die Rohstoffmärkte größtenteils "ausreichend versorgt" seien. Sie hoffen auf eine Wiederbelebung der Nachfrage aus Asien – insbesondere aus China – um die Rohstoffmärkte anzukurbeln.

Kupfer wird aktuell mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 3,86USD gehandelt.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion

