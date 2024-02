Chartcheck Silber - Boden bei 22 US Dollar erneut mehrfach erfolgreich getestet

Der Silberpreis bewegte sich in den letzten zwölf Monaten letztlich in einer Seitwärtsrange - über 80% der Kursnotierungen befanden sich zwischen 22 und 25 US Dollar. Jeweils zwei Ausreisser gab es nach oben und nach unten – im Chart verbunden durch die blauen Linien, von denen die aufwärtsgerichtete klar ansteigt, wogegen sich die obere nur minimal fallend zeigt. Ein sehr stabiler Boden zeigte sich mehrfach im Jahresverlauf etwas oberhalb der Marke von 22 USD – zuletzt gleich dreifach innerhalb weniger Wochen.



Silberbarren; Quelle: Depositphotos

Die Seitwärtsbewegung spiegelt sich auch in den beiden Durchschnitteslinien, die seit Anfang Februar deckungsgleich und fast seitwärts verlaufen. Am letzten Handelstag gelang dem Silberpreis der Sprung über die 200 (und 100) Tagelinie, was in der Vergangenheit mehrfach von weiteren Anstiegen gefolgt wurde.

Indikatoren mit Kaufsignalen - kurzfristig weiterer Anstieg möglich?

Der MACD und auch der Stochastik Indikator konnten in den letzten Tagen charttechnische Kaufsignale generieren (die blaue Linie kreuzt jeweils die rote Linie aufwärts) und notieren eher noch in der neutralen Mitte des jeweiligen Indikators. Auch der Trendbestätiger steht nach einigen negativen Wochen wieder vor dem Sprung über die neutrale 100 in den positiven Bereich. Eine mehrfach als Begrenzung wirkende Linie hat mit 1,3 bereits der Overbought/ Oversold Indikator erreicht. Überschreitungen gelangen lediglich im Juli (hier wurde oberhalb der 2,0 der Indikator auf überkauft gestellt) und August.



Quelle: Comdirect

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Oder folgen Sie Goldinvest.de auf LinkedIn



Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten könnten und somit ein Interessenskonflikt bestehen könnte. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, direkt oder indirekt bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben ist. Zumal die GOLDINVEST Consulting GmbH in diesem Fall für die Berichterstattung zum erwähnten Unternehmen entgeltlich entlohnt wird.