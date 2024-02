Vor den anstehenden Quartalszahlen am 28. Februar hebt RBC-Analyst Erwan Kerouredan in einer Studie hervor, dass der Ausblick, die Regulierung des US-Marktes und die Entwicklung der Sparte Wasserstoff-Tankstellen im Fokus stehen werden. Seit März des letzten Jahres hat Nel ASA keine bedeutenden Kauforders mehr gemeldet. In Bezug auf das Tankstellengeschäft merkt der Experte an, dass sowohl ITM Power als auch McPhy Energy kürzlich den Verkauf ihrer entsprechenden Aktivitäten angekündigt haben.

Zuvor hatte das Analysehaus Jefferies den norwegischen Wasserstoff-Spezialisten im Vorfeld der Earnings heruntergestuft und das Kursziel massiv zusammengestrichen – um satte 70 Prozent von zuvor 20 auf 5,50 norwegische Kronen. Analyst Constantin Hesse äußerte sich vorsichtig zur Beobachtung der Wasserstoffbranche.

Bereits vergangenen Freitag strich JPMorgan das Kursziel um nahezu die Hälfte zusammen. Analyst Patrick Jones betonte, dass die Stimmung der Anleger im europäischen Wasserstoffsektor in letzter Zeit überaus negativ war. Trotz erster Anzeichen einer verbesserten operativen Dynamik sei die Auftragsentwicklung in der gesamten Branche weitgehend zum Stillstand gekommen. Nach einer Überarbeitung seiner Erwartungen gab Jones an, dass er weiterhin ITM Power präferiere.

Die Nel-Asa-Aktie hat seit Jahresbeginn über ein Drittel an Wert eingebüßt. Für den Februar summiert sich der Verlust auf über 14 Prozent. Laut Marketscreener bieten die Titel knapp 72 Prozent Kurspotenzial. Der Analystenkonsens lautet Halten. Nel Asa wird am Mittwoch vor Börseneröffnung den Gewinnbericht veröffentlichen. Am Freitag folgt Konkurrent Plug Power.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

