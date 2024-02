SAN FRANCISCO, 27. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Sojern, die führende digitale Marketingplattform für die Reisebranche, veröffentlicht heute seine neuesten Reisedaten* im Vorfeld der Olympischen Sommerspiele 2024. Die Olympischen Sommerspiele, die vom 26. Juli bis 11. August 2024 in Paris, Frankreich, stattfinden sollen, werden 10 500 Athleten von 206 Nationalen Olympischen Komitees (NOCs), die Nationen aus der ganzen Welt vertreten, zusammenbringen. Die Spiele werden die größte Veranstaltung sein, die jemals in Frankreich organisiert wurde.

Mit dem Super Bowl, den Olympischen Spielen, der Europameisterschaft und anderen großen Sportereignissen werden die Werbeausgaben allein in diesem Jahr voraussichtlich $61 Milliarden erreichen. Diese Veranstaltungen steigern nicht nur die Werbeeinnahmen, sondern sorgen auch für eine enorme Nachfrage nach Reisen, da die Besucher in Scharen in die Länder strömen, um ihre Lieblingsteams anzufeuern. So stiegen beispielsweise die Flugbuchungen 63 % im Vergleich zum Vorjahr im Vorfeld des Großen Preises der Formel 1 in Singapur an, und die Reisenden buchten ihre Reisen nach Katar weit vor den normalen Freizeitreisen, um sich ihren Platz bei der Fußballweltmeisterschaft 2022 zu sichern. Diese großen Sportereignisse wecken auch noch lange nach dem Endspiel das Interesse an den Austragungsorten. Nachdem Katar Gastgeber der Fußballweltmeisterschaft war, verzeichnete das Land entgegen dem saisonalen Reisetrend einen Anstieg der internationalen Unterkunftssuche zwischen 79-255% .

Flugbuchungen nach Paris nehmen zu, wenn Olympia-Tickets in den Verkauf gehen

Paris ist bereits ein beliebtes Reiseziel -6,3 Millionen Reisende besuchten den Eiffelturm 2023 und übertrafen damit den Tourismus aus der Zeit vor COVID-19 - und die Olympischen Spiele werden den Stellenwert der Stadt bei den Reisenden noch verstärken. Der Verkauf der Eintrittskarten für die 33. Olympischen Spiele begann am 30. November 2023, und die Nachfrage nach Reisen nach Frankreich ist bereits erheblich gestiegen. Für den Zeitraum der Olympischen Spiele 2024 sind die Flugbuchungen, nicht nur die Suchanfragen, nach Paris um 125 % gegenüber dem gleichen Reisezeitraum des Vorjahres gestiegen.