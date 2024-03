Tokio (ots/PRNewswire) - mov inc., der Betreiber von Japans größtem umfassenden

Medium für Einreisetourismus "Honichi Lab (Visit Japan Lab)", hat sein

einzigartiges "Ranking der beliebtesten Reiseziele in Japan bei ausländischen

Besuchern" bekannt gegeben, das auf den neuesten Bewertungen von

Touristenattraktionen basiert.



Erhebungszeitraum: 18. November 2023 - 3. Dezember 2023





Umfrageziel: Öffentlich zugängliche Bewertungen auf Google MapsDieser Forschungsbericht basiert auf den Bewertungen ausländischerJapan-Besucher auf Google Maps und spiegelt die tatsächlichen Erfahrungenderjenigen wider, die die Reiseziele besucht haben.Liste der 10 beliebtesten Reiseziele für Besucher aus dem Ausland in Japan1.: teamLab Planets TOKYO DMM2.: Kiyomizu-dera-Tempel3.: SAMURAI & NINJA MUSEUM KYOTO mit EXPERIENCE4.: Fushimi Inari Taisha Schrein5.:TOKYO SKYTREE6.: Bezirk Dotonbori7.: Senso-ji-Tempel8.: Nara Park9.: Nishiki-Markt10.: Tokio-TurmUnter den vielen touristischen Zielen in Japan war das "teamLab Planets TOKYODMM" das beliebteste Ziel bei ausländischen Besuchern.Hinweis: teamLab Planets, ein Museum für Körperbeherrschung in Toyosu, Tokio,bleibt bis Ende 2027 in Betrieb.In den vergangenen zwei Wochen hat der Ort über 300 fremdsprachige Bewertungenerhalten, was auf einen regen Besuch von internationalen Touristen schließenlässt. In der diesjährigen Rangliste sind die Orte in Tokio und der RegionKansai in den Top 10 ganz vorne mit dabei.Anmerkung: Dieser Bericht wurde am 15. Dezember 2023 in Japan veröffentlicht.Nach Angaben der japanischen Tourismusbehörde belaufen sich die geschätztenjährlichen Ausgaben für Inlandsreisen im Jahr 2023 auf 5.292,3 Milliarden Yen,rund 478,8 Milliarden Yen mehr als die 4.813,5 Milliarden Yen im Jahr 2019 unddas 5,9-fache des Betrags im Jahr 2022. Es wird erwartet, dass die touristischeNachfrage in Japan bis 2024 weiter steigen wird.