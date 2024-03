Euro-Goldpreis auf Allzeithoch

Marketingmitteilung



Der Goldpreis verbessert sich am Freitag im New Yorker Handel von 2.052 auf 2.083 $/oz. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 2.082 $/oz um 35 $/oz über dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien können weltweit kräftig zulegen.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



Russland veröffentlicht ein abgehörtes Gespräch zwischen dem Luftwaffenchef Ingo Gerhartz, Brigadegeneral Frank Gräfe und zwei weiteren Offizieren. In dem Gespräch reden die Offiziere über die mögliche Lieferung des Marschflugkörpers Taurus und über den Einsatz von britischen und US-amerikanischen Soldaten auf ukrainischem Gebiet beim Kampf gegen Russland (Quelle: N-tv.de 03.03.24). Die Informationen bestätigen die Äußerung von Außenministerin Annalena Baerbock vom 26.01.23: „Wir kämpfen einen Krieg gegen Russland“ (Quelle: https://www.zdf.de/nachrichten/politik/annalena-baerbock-kriegserklaerung-ukraine-krieg-russland-100.html)



Verteidigungsminister Boris Pistorius bezeichnet die Informationen als „hybriden Angriff zur Desinformation“ und Teil einen „Informationskrieges“, den Putin führt (Quelle: Neue Westfälische 04.03.24).



Bundeskanzler Olaf Scholz: „Deshalb wird das jetzt sehr sorgfältig, sehr intensiv und sehr zügig aufgeklärt. Das ist auch notwendig“ (Quelle: N-tv.de 02.03.24).



Kommentar: Notwendig wären auch die sorgfältige, intensive und zügige Aufklärung, warum nach 4 Jahren Corona nicht zwischen mit und an Coronaverstorbenen differenziert werden kann, die Cum-Ex Geschäfte und die Pipeline-Sprengungen. Die sorgfältige, intensive und zügige Aufklärung über die Beteiligung von Nato-Soldaten am Krieg gegen Russland wäre vor dem Hintergrund der bisherigen Regierungsleistungen eine wirkliche Sensation.





Die Edelmetallmärkte



Auf Eurobasis steigt der Goldpreis bei einem leichteren Dollar auf ein neues Allzeithoch (aktueller Preis 61.769 Euro/kg, Vortag 60.848 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.