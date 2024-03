NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Wie Analyst David Hayes in einer am Dienstag vorliegenden Studie schrieb, sieht er verlässliche Signale für eine Verbesserung der Profitabilität und eine Stabilisierung beim Absatz im Verbrauchergeschäft. Dadurch sollte der Gewinn je Aktie des Konsumgüterkonzerns im kommenden Jahr die Markterwartungen um 5 Prozent übertreffen. In den kommenden zwölf Monaten rechnet Hayes mit einem Kursanstieg. Das Papier sei angesichts der mangelnden Fremdverschuldung günstig bewertet. Die Erwartungen am Markt für das erste Quartal seien allerdings zu hoch./tav/glVeröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2024 / 15:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2024 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,15 % und einem Kurs von 70,28EUR auf Tradegate (05. März 2024, 11:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: David Hayes

Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 83

Kursziel alt: 83

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m