NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel auf "Neutral" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Angesichts der kürzlich veröffentlichten Jahreszahlen überarbeitete Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie ihre Annahmen für 2024. Dabei hob sie ihre Schätzungen für den bereinigten Gewinn je Aktie wegen der jüngsten Zukäufe leicht an. Zu den Volumina und dem Gewinn dürfte aus ihrer Sicht eher das zweite Halbjahr beitragen, wenngleich der Konsumgüterkonzern von einem starken Jahresstart gesprochen habe./tav/glVeröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2024 / 04:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2024 / 04:47 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,12 % und einem Kurs von 70,26EUR auf Tradegate (05. März 2024, 11:57 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 70

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m