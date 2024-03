Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt am Main (ots) - Die Holzbauweise hat eine lange Tradition - und nunrettet sie nach Ansicht von Marvin Ronn wohl auch noch die schwächelndeBauwirtschaft. Als Personalberater für die Baubranche unterstützt derGeschäftsführer der TOPEOPLE GROUP GmbH (https://www.topeople.de/) nicht nurgroße und mittelständische Bauunternehmen bei der Gewinnung passender Fach- undFührungskräfte, um offene Stellen schnell und adäquat zu besetzen, er spürtzudem den aktuellen Entwicklungen des Baugeschehens nach. An dieser Stelleerklärt er, warum der Holzbau für die Zukunft der Bauwirtschaft wichtig ist.Die Baubranche sieht sich gegenwärtig mit zahlreichen Herausforderungenkonfrontiert. Der Begriff Baukrise ist sicherlich nicht übertrieben: Auf dendeutschen Baustellen stehen die Kräne still und mehrere große Projektentwicklermussten Insolvenz anmelden. Um die schwere Zeit zu überstehen, setzen vieleBauunternehmer auf eine drastische Verkleinerung ihrer Kapazitäten und trennensich von einem Großteil ihrer Mitarbeiter. "Entlassungen werden die Kostennatürlich senken, doch die Erfahrung zeigt uns, dass sich einmal abgebauteKapazitäten nicht kurzfristig wieder aufbauen lassen", sagt Marvin Ronn, Gründerund Geschäftsführer TOPEOPLE GROUP GmbH (https://www.topeople.de/) . "DieFachkräfte kommen schließlich nicht einfach zurück, wenn sie die Firma ruft. Wirsollten zudem bedenken, dass aktuell zwar wenig gebaut wird, aber grundsätzlichein großer Bedarf besteht. Die Zahl der Bauaufträge wird somit früher oderspäter kräftig zunehmen.""Anstatt auf Downsizing zu setzen, sollten die Bauunternehmen die Krise besserals Chance verstehen und sich auf neue Bautechnologien konzentrieren, die siedurch die schwere Zeit bringen und zugleich zukunftssicher machen", fährt derPersonalexperte fort. Mit der TOPEOPLE GROUP GmbH (https://www.topeople.de/) hatsich Marvin Ronn auf die Direktsuche nach Fach- und Führungskräften für dieBaubranche spezialisiert. Zahlreiche namhafte Unternehmen wie Strabag, BREMERund VINCI Facilities profitieren von seiner mehr als zehnjährigenBranchenkenntnis und seinem umfangreichen Netzwerk. Die TOPEOPLE GROUP GmbH(https://www.topeople.de/) konnte bereits mehr als 3.000 Partnern bei der Lösungihrer Personalprobleme helfen. Das Team um Marvin Ronn ist dabei immer am Pulsder Zeit und arbeitet deshalb längst mit den erfolgreichsten HolzbauunternehmenDeutschlands zusammen, um sie nachhaltig mit geeigneten Fachkräften zuversorgen. In seinem Podcast "building success" beschäftigt sich Marvin Ronnüberdies mit aktuellen Themen zur Technologie der Baubranche.Marvin Ronn über die Krise der Baubranche