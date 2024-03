FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Schaeffler von 6,50 auf 7,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die geplante Verschmelzung mit Vitesco sei positiv zu werten, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Montag vorliegenden Studie. Schaeffler könne in den kommenden Quartalen von seinem soliden Auftragseingang und -bestand profitieren. Der historische Bewertungsabschlag im Branchenvergleich dürfte sich weiter reduzieren./niw/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2024 / 12:05 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2024 / 13:54 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 6,275EUR auf Tradegate (11. März 2024, 15:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Michael Punzet

Analysiertes Unternehmen: Schaeffler

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m